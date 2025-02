350.000 Euro für das KJG-Selbstversorgerhaus in Schonungen – Martina Gießübel: „Kraftvolles Zeichen für die kirchliche Jugendarbeit“

SCHONUNGEN – 350.000 Euro für KJG: Landtagsfraktionen unterstützen Sanierung

Mit Fraktionsinitiativen in Höhe von über 90 Millionen Euro setzen die Landtagsfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN gezielte Schwerpunkte im Nachtragshaushalt 2025. Auch die Katholische Junge Gemeinde (KJG) in SCHONUNGEN profitiert erheblich: Dank des Einsatzes der Schweinfurter Landtagsabgeordneten Martina Gießübel (CSU) erhält die Organisation eine Förderung von 350.000 Euro.

„Mein Einsatz für dieses regionale Projekt hat sich gelohnt!“, betont Gießübel. Träger der Einrichtung ist der gemeinnützige Verein Thomas Morus e.V., der das Jugendhaus mit viel ehrenamtlichem Engagement betreibt. Die bauliche Substanz des Hauses sei jedoch in die Jahre gekommen, weshalb eine umfassende Renovierung, insbesondere die Dachsanierung, dringend erforderlich sei. Die nun gesicherten Mittel schließen die Finanzierungslücke und ermöglichen den Weiterbetrieb der Einrichtung. „Das zeigt, wie stark die Arbeit der CSU-Landtagsfraktion in der Region verwurzelt ist“, so Gießübel weiter.

Insgesamt werden 400 Projekte in ganz Bayern durch die Fraktionsinitiativen gefördert. Neben der Unterstützung für lokale Einrichtungen betont Gießübel weitere zentrale Investitionen: „Ob die Ausweitung der Videoüberwachung, mehr Mittel für sonderpädagogische Angebote oder die Förderung der Bahnhofsmissionen – als Regierungsfraktion wissen wir genau, wo zusätzliche Mittel bestehendes Engagement voranbringen können.“

Besonders erfreulich sei, dass rund zwei Drittel der bereitgestellten Gelder in den ländlichen Raum fließen. „Gerade kleinere Initiativen profitieren enorm von vergleichsweise geringen Summen. Damit stärken wir gezielt das ehrenamtliche Engagement und die lokale Gemeinschaft. Bayern bleibt an der Spitze, wenn wir den Einsatz der Menschen für unser Gemeinwesen weiter fördern“, betont die Landtagsabgeordnete.

Die Fraktionsinitiativen werden ab dem 25. Februar 2025 im Haushaltsausschuss beraten und sollen am 9. April 2025 gemeinsam mit dem Nachtragshaushalt beschlossen werden.