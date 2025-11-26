Auto IU

36-Jähriger geht nach Diebstahl von Alkohol direkt in die Justizvollzugsanstalt

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ein 36-jähriger Algerier wurde am Dienstag, nur einen Tag nach seiner Tat, im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls von Alkohol in einem Supermarkt zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 12:13 Uhr, als der Mann in einem Supermarkt in der Hauptbahnhofstraße Spirituosen entwendete. Die Tat wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der umgehend die Polizei Schweinfurt verständigte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt führten Beamte den Tatverdächtigen bereits am Dienstag einem Richter am Amtsgericht Schweinfurt vor.

Da sich der Mann wegen eines früheren Verfahrens auf Bewährung befand und ihm aufgrund der erneuten Verurteilung ein Widerruf drohte, wurde zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

