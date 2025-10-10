36-Jähriger versucht sich der Anhaltung bei Bad Brückenau zu entziehen – Fahrer und Beifahrer alkoholisiert
BAD BRÜCKENAU – Die Flucht eines 36-jährigen ukrainischen Autofahrers vor einer Polizeikontrolle endete am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in der Gablonzer Straße mit dem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto und der Beschädigung eines weiteren PKW.
Bei dem Fahrer, der sich der Kontrolle auf der A 7 entziehen wollte, wurde ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt. Da der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und die am schwarzen VW Polo montierten Kennzeichen gestohlen waren, wurde eine Blutentnahme angeordnet.
Der Fahrer versuchte, in der Gablonzer Straße, einer Sackgasse, noch durch das Rammen des Polizeiautos weiter zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
