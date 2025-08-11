36-Jähriger verteilt Eis an Kinder und streichelt sie – Eltern verständigen die Polizei – Schnelle Festnahme

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Auf einem Spielplatz hat sich ein 36-jähriger Mann übergriffig gegenüber Kindern verhalten. Die Eltern waren aufmerksam und verhielten sich richtig, sie verständigten die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort und haben den Mann vorläufig festgenommen.

Am Samstag gegen 20:00 Uhr, spielten noch mehrere Kinder auf einem Spielplatz in der Ludwigstraße. Ein 36-Jähriger war ebenfalls dort und verteilte Eis an die Kleinen. Dabei soll er sie auch gestreichelt und auf die Wange geküsst haben. Die Eltern der Kinder sind auf das Geschehen aufmerksam geworden und kamen hinzu. Sie stellten den Mann zur Rede und verständigten die Polizei.

Die Beamten der Schweinfurter Polizei waren schnell vor Ort und befragten alle Beteiligten. Hierbei stellte sich heraus, dass der 36-Jährige dieses Verhalten bereits in der Vergangenheit gezeigt hat. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

Die Polizisten haben dem Mann verboten, sich den Kindern noch einmal zu nähern oder den Kinderspielplatz aufzusuchen. Sollte der 36-Jährige gegen das Kontaktverbot oder den Platzverweis verstoßen, wird er in Gewahrsam genommen. Zudem wird auch strafrechtlich gegen den Mann ermittelt und für sein Verhalten hat er sich nun zu verantworten.