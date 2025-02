37-Jährige flüchtet von Unfallstelle – Zeugen notieren Teilkennzeichen – Unfallfahrzeug ermittelt

MÖMBRIS – LKR. ASCHAFFENBURG – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Vorfall, bei dem eine zunächst Unbekannte einen geparkten Pkw touchierte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Dank der Mithilfe zweier Zeugen konnte die Polizei der Alzenauer Dienststelle die Unfallverursacherin jedoch schnell ermitteln. Die Frau muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich die 37-Jährige mit ihrem Peugeot auf einem Parkplatz in der Schimborner Straße. Beim Ausparken stieß sie gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel und fuhr anschließend einfach weiter. Zwei Zeugen hatten jedoch die Aufmerksamkeit und notierten sich sowohl das Teilkennzeichen als auch den Hersteller des flüchtigen Fahrzeugs, woraufhin sie sofort die Polizei informierten.

Dank dieser Hinweise gelang es der Alzenauer Polizei, den Wagen der 37-Jährigen rasch ausfindig zu machen. Bei einer Nachschau an der Halteradresse wurden die Schäden am Fahrzeug festgestellt, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen. Die Frau wird nun wegen des Vorwurfs der Unfallflucht zur Rechenschaft gezogen.