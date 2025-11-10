Auto IU

37-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole

KLEINOSTHEIM / LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstagnachmittag hat ein 37-jähriger Deutscher von seinem Balkon aus mit einer Schreckschusspistole geschossen und seine Nachbarn angeschrien. Der Vorfall führte zu einem Polizeieinsatz, an dessen Ende der Mann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.

Gegen 14:00 Uhr alarmierten mehrere Anrufer die Polizei. Den eintreffenden Polizeibeamten gelang es, die Situation zu befrieden und den Mann widerstandslos festzunehmen. Die PTB-Waffe samt Munition wurde sichergestellt.

Da sich im weiteren Verlauf herausstellte, dass sich die Person in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der 37-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

