38-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

SULZDORF A. D. LEDERHECKE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Seit Samstagabend wird eine 38-Jährige vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Bad Königshöfer Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 38-jährige Swenja H. wurde zuletzt am Samstag, gegen 07:00 Uhr in ihrer Wohnung „Am Klingenberg“ gesehen. Letztmalig meldete sich die Frau am Abend gegen 18:00 Uhr per Nachricht bei ihrem Ex-Lebenspartner. Seitdem besteht kein Kontakt mehr. Dem aktuellen Sachstand nach, könnte die Vermisste mit ihrem braunen Chihuahua unterwegs sein.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau H. sich in einer psychischen Ausnahmesituation oder in einer hilflosen Lage befindet. Die Bad Königshöfer Polizei hofft bei der Suche nun auch auf Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

163 cm groß

Schlanke Statur

Blond-rote Haare

Trägt einen Lippenpiercing

Vermutlich mit einem Chihuahua unterwegs

Bekleidet mit einer braunen Jacke

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen im Grabfeld unter 09761/9060 entgegen.