38-Jähriger macht sich in Volkach an Radlader zu schaffen, flüchtet und baut Unfall

VOLKACH – Eine Verfolgungsjagd in den frühen Morgenstunden des Dienstags endete am Ortseingang von Dimbach mit einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer, der sich zuvor auf einer Baustelle an einem Radlader aufgehalten hatte und vor einer Polizeikontrolle flüchtete, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Hausmauer. Er wurde leicht verletzt und konnte vorläufig festgenommen werden.

Die Polizeiinspektion Kitzingen erhielt gegen 03:45 Uhr eine Mitteilung über eine verdächtige Person auf einer Baustelle am Sonnenberg in Volkach. Als eine Streife am Ort des Geschehens eintraf, bemerkte sie das Scheinwerferlicht eines herankommenden Fahrzeugs. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser seinen Cupra und fuhr davon.

Die Streifenbesatzung nahm umgehend die Verfolgung auf. Die Flucht endete abrupt, als der Tatverdächtige in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und gegen eine Hausmauer prallte. Bei der Festnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem aus dem Landkreis Schweinfurt stammenden Mann und ordneten eine Blutentnahme an.

Der bei dem Aufprall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt. In dem nicht mehr fahrbereiten Cupra wurden eine Kabeltrommel und eine Mörtelwanne aufgefunden; die Ermittlungen laufen, ob die Gegenstände von der Baustelle stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.