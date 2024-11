38-Jähriger musste nach Bedrohung und Angriff von Polizisten in Untersuchungshaft

HAMMELBURG – Nach einer Auseinandersetzung mit Passanten und einem Widerstand gegen die Polizei wurde ein 38-jähriger Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der anschließend Haftbefehl erließ. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Weihertorstraße zu einem Streit zwischen Gästen eines Lokals. Dabei soll der Tatverdächtige eine Person mit einem Messer bedroht haben. Die herbeigerufene Polizei aus Hammelburg konnte den Verdächtigen kurze Zeit später in der Straße „Am Langen Graben“ stellen und vorläufig festnehmen.

Aufgrund der Schilderungen von Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine Blutentnahme an. Ein erster freiwilliger Alkoholtest zeigte bereits eine deutliche Alkoholisierung des Mannes. Die Blutentnahme musste schließlich unter Zwang durchgeführt werden, da der Tatverdächtige die Beamten durch Tritte attackierte und sie während der gesamten Zeit beleidigte und bedrohte.

Der Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl, und der Mann wurde umgehend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.



