38-Jähriger wird kurz nach Diebstahl einer Brieftasche und eines Smartphones gestellt
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Im sogenannten beschleunigten Verfahren wurde ein 38-jähriger Algerier bereits einen Tag nach der Tat wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr sprach der 38-jährige Tatverdächtige einen 58-jährigen Passanten im Bereich des Roßmarktes an und bat um eine Zigarette. Nachdem sich die beiden Männer getrennt hatten, stellte das Opfer fest, dass sein Mobiltelefon sowie seine Brieftasche entwendet worden waren.
Die Schweinfurter Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Innenstadtbereich feststellen. Auf Anordnung der Schweinfurter Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und führten ihn bereits am Donnerstag, einen Tag nach der Tat, einem Richter am Amtsgericht Schweinfurt vor.
Der 38-Jährige wurde im beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde.
