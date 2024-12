39. Drei König Schwimmen des DLRG Bezirksverbands Unterfranken

WÜRZBURG – Der DLRG Bezirksverband Unterfranken e.V. lädt gemeinsam mit seinen Ortsverbänden alle interessierten „Drei-König-Schwimmer“ am Montag, den 6. Januar 2025, zu einem besonderen Schwimmerlebnis in den winterlichen Main ein.

Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro können Teilnehmer die Herausforderung annehmen und entweder die Langstrecke über 5 Kilometer oder die Kurzstrecke über 2,5 Kilometer bewältigen. Die Langstrecke startet um 13:30 Uhr an der „Alten Fähre“ in Randersacker, während die Kurzstrecke um 14:00 Uhr am Sander Weiher in Würzburg beginnt.

Die Veranstaltung wird durch die DLRG in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern aus Würzburg umfassend abgesichert. Rettungsschwimmer, Sanitäter und Bootsführer sorgen für die Sicherheit der Schwimmenden sowohl im Wasser als auch an Land. Die Einsatzleitung obliegt Lukas Mauder, dem Technischen Leiter Einsatz des DLRG Ortsverbandes Werneck, unterstützt durch Florian Räder aus der Ortsgruppe Würzburg.

Für die Anmeldung und die Siegerehrung steht die tectake Arena in der Stettiner Straße in Würzburg bereit, wo auch für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Zuschauer gesorgt wird.

Ein besonderer Service ist der „Drei-König-Schwimmen“-WhatsApp-Push-Dienst, über den alle angemeldeten Teilnehmer am 5. Januar 2025 über etwaige kurzfristige Änderungen informiert werden, beispielsweise bei Hochwasseralarm oder Blitzeis. Der QR-Code zur Anmeldung für diesen Dienst ist auf der Website des DLRG Bezirksverbandes Unterfranken unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fbez-unterfranken.dlrg.de%2Fdks zu finden.

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt die Distelhäuser Brauerei, vertreten durch Susi Ruiz und Jack Hall. Der DLRG Bezirksverband Unterfranken bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern und wünscht allen Teilnehmenden einen erfolgreichen und sicheren Verlauf der Veranstaltung.