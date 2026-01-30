Auto IU

39-Jährige fährt mit rund zwei Promille gegen Betonmauer

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026
39-Jährige fährt mit rund zwei Promille gegen Betonmauer
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG – In der Nacht zum Freitag verursachte eine 39-jährige Autofahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss einen Unfall an einer Betonmauer und versuchte zunächst, sich zu Fuß vom Unfallort zu entfernen. Die Polizei konnte die Frau jedoch kurz darauf stellen und stellte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund zwei Promille fest.

Nachdem die Fahrerin kurz nach Mitternacht mit der Mauer kollidiert war, stellte sie ihren Wagen in der Nähe ab und rief einen Abschleppdienst. Als dieser eintraf, flüchtete sie zunächst, wurde aber aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung schnell von einer Streife der Miltenberger Polizei aufgegriffen.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der 39-Jährigen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. Januar 2026Letztes Update 30. Januar 2026

Mehr

100.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw – 49-Jähriger schwer verletzt

100.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw – 49-Jähriger schwer verletzt

30. Januar 2026
Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

30. Januar 2026
Umfrage zum Gründungsstandort Schweinfurt

Umfrage zum Gründungsstandort Schweinfurt

30. Januar 2026
Mutmaßliche Brandstiftung in Kellerraum – Polizei sucht Zeugen

Mutmaßliche Brandstiftung in Kellerraum – Polizei sucht Zeugen

30. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)