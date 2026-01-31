Auto IU

39-Jährige fährt mit rund zwei Promille gegen Betonmauer

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG – In der Nacht zum Freitag verursachte eine 39-jährige Autofahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss einen Unfall an einer Betonmauer und versuchte zunächst, sich zu Fuß vom Unfallort zu entfernen. Die Polizei konnte die Frau jedoch kurz darauf stellen und stellte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund zwei Promille fest.

Nachdem die Fahrerin kurz nach Mitternacht mit der Mauer kollidiert war, stellte sie ihren Wagen in der Nähe ab und rief einen Abschleppdienst. Als dieser eintraf, flüchtete sie zunächst, wurde aber aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung schnell von einer Streife der Miltenberger Polizei aufgegriffen.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der 39-Jährigen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt.

