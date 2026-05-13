4.000 Euro für den guten Zweck: Benefizgrillen unterstützt Werkstatt Augsfeld
AUGSFELD / LIMBACH – Über eine Finanzspritze in Höhe von insgesamt 4.000 Euro darf sich die Lebenshilfe-Werkstatt in Augsfeld freuen. Die Summe ist das Ergebnis einer privaten Initiative aus Limbach, die durch eine namhafte Stiftung tatkräftig unterstützt wurde.
Am Dienstag, den 12. Mai 2026, wurde die Spende offiziell übergeben. Das Geld fließt direkt in die Lebensqualität der Mitarbeitenden vor Ort.
Vom zu groß geratenen Grill zur Tradition
Die Geschichte hinter der Spende ist ebenso ungewöhnlich wie herzlich: Manuel Klopf und ein Nachbar bauten einst einen Grill, der für den rein privaten Gebrauch schlichtweg zu groß ausfiel. Statt das Gerät ungenutzt zu lassen, riefen Klopf und seine Ehefrau Andrea Wölfel-Klopf ein Benefizgrillen ins Leben.
Das Event fand am 1. Mai 2026 bereits zum dritten Mal auf ihrem Grundstück in Limbach statt. Dank der idealen Lage direkt an einem Radweg entwickelte sich die Feier auch in diesem Jahr zum Magneten für Radfahrer und Ausflügler. Das Ehepaar konnte so einen Erlös von 2.000 Euro erzielen.
Schulterschluss mit der Karl-Wagner-Stiftung
Beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement der Organisatoren und der Werkstattmitarbeiter entschied sich die Karl-Wagner-Stiftung, den Betrag zu verdoppeln. Stiftungs-Vorsitzender Karl-Werner Wagner stockte die Summe um weitere 2.000 Euro auf, sodass insgesamt 4.000 Euro übergeben werden konnten. Die Stiftung fördert bereits seit Jahren Projekte für Menschen mit Behinderung in der Region.
Ehrenamtliches Engagement und Unterhaltung
Der Erfolg der Veranstaltung war auch dem Einsatz der Werkstatt Augsfeld selbst zu verdanken:
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Tatkräftige Hilfe: Rund zehn Werkstattmitarbeitende unterstützten den Verkauf von Speisen und Getränken.
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Musikalisches Programm: Manuel Barth, Mitarbeiter der Werkstatt, fungierte als DJ, während die Band Orange Mouse um Gruppenleiter Matthias Sandner für Live-Musik bis in den Abend sorgte.
Investition in den Außenbereich
Werkstattleiter Harald Waldhäuser und der Werkstattrat bedankten sich bei der Übergabe für die großzügige Unterstützung. Das Geld ist bereits fest verplant: Es sollen neue Sitzgelegenheiten für den Außenbereich der Werkstatt angeschafft werden, um den Mitarbeitenden attraktive Pausenmöglichkeiten im Freien zu bieten.
Hintergrund: Die Werkstatt Augsfeld
Die Einrichtung ist der zweitgrößte Standort der Lebenshilfe Schweinfurt. In Augsfeld und Zell sind rund 320 Menschen mit und ohne Behinderung tätig. Neben klassischen Montage- und Verpackungsarbeiten betreibt die Werkstatt eine eigene Schreinerei, die unter anderem spezialisierte Verpackungskisten für den Maschinenbau fertigt.
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