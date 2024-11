4.000 Euro Schaden: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

SENNFELD – In der Schweinfurter Straße kam es am vergangenen Mittwoch zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Geschädigte hatte ihren schwarzen Mazda dort geparkt und entdeckte bei ihrer Rückkehr Lackkratzer und Eindellungen an der hinteren, rechten Türe ihres Fahrzeugs.

Der Sachschaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die den Unfall oder den Verursacher beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.