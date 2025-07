4.000 Euro Schaden: Pkw durch Unbekannten zerkratzt

LOHR A. MAIN – Im Zeitraum zwischen dem 04.07.2025, 13:30 Uhr, und dem 05.07.2025, 05:30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Am Sommerberg 53 von einer bislang unbekannten Person beschädigt.

Der Geschädigte hatte seinen Ford dort abgestellt, als mutmaßlich in den Nachtstunden das Heck sowie beide Türen auf der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.