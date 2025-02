4.500 Euro Schaden: Unter Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht

WÜRZBURG – ZELLERAU – Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete sich in der Dreikronenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, woraufhin es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw kam.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm. Da er aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, erfolgte dort eine Blutentnahme.

Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931 457-2230 zu melden.