40.000 Euro Schaden: Fahrer schläft ein und fällt den Preismast einer Tankstelle

WÜRZBURG – FRAUENLAND. Ein spektakulärer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7:00 Uhr in der Kantstraße. Ein 25-jähriger Taxifahrer verlor offenbar aufgrund von Übermüdung die Kontrolle über sein Fahrzeug – mit weitreichenden Folgen.

Zunächst krachte das Taxi frontal gegen den großen Preismast einer Tankstelle, der durch die Wucht des Aufpralls nahezu gefällt und vollständig zerstört wurde. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin weiter, riss mehrere Verkehrszeichen um und prallte schließlich in einen in einer Garageneinfahrt geparkten Pkw. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde dabei stark beschädigt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von über 40.000 Euro.

Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt allein unterwegs – ein Fahrgast befand sich nicht im Taxi. Der 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegenüber der Polizei gab er an, am Steuer eingeschlafen zu sein.

Wie die Polizei betont, ist das Verursachen eines Unfalls durch Übermüdung rechtlich mit einem Unfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gleichzusetzen. Gerade dieser Fall zeigt, wie gefährlich das Fahren trotz Müdigkeit ist – bereits kurze Sekundenschlafphasen können gravierende Folgen haben.

Gegen den Taxifahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Neben einer Geldstrafe droht ihm auch der Entzug seiner Fahrerlaubnis.