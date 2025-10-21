40 Jahre Flugzeug-Patenschaft – Die „Schweinfurt“ fliegt bei Lufthansa
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt hat eine Patenschaft für ein Flugzeug der Lufthansa. Aktuell trägt ein Airbus A319 mit dem Kennzeichen D-AILY den Namen „Schweinfurt“. Das Flugzeug hat seine Home Base in Frankfurt und fliegt Ziele in ganz Europa sowie ausgewählte Destinationen im Nahen Osten und Nordafrika an.
Die erste „Schweinfurt“ war eine Boeing B737 mit der Registrierung D-ABME. Sie kam im Februar 1985 zur Lufthansa-Flotte und wurde am 20. Oktober feierlich auf den Namen der Stadt getauft. Sie schied im Mai 1998 aus der Flotte aus.
Die Lufthansa vergibt Flugzeugpatenschaften seit 1960. Das Ziel ist es, die Verbundenheit zum Heimatstandort Deutschland und seinen Regionen zu zeigen. Der Flugzeugname steht deutlich sichtbar außen angebracht rechts neben der vorderen Eingangstür. Aktuell gibt es mehr als 300 Patenschaften. Bei der Vergabe orientiert sich Lufthansa an der historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes. Der Name geht auf ein neues Flugzeug über, wenn die ursprünglich getaufte Maschine aus der Flotte ausscheidet.
