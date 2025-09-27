40 Jahre im Dienst für die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeindebibliothek in Grafenrheinfeld feierte ein besonderes Doppeljubiläum: Die Einrichtung wurde vor 40 Jahren eröffnet, und gleichzeitig beging Ulrike Then, Mitarbeiterin der ersten Stunde, ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Frau Then hat den Aufbau und die Entwicklung der Bibliothek von Anfang an entscheidend geprägt und gilt als das „Herz der Bibliothek“.
Für die Jubilarin organisierten die Kolleginnen der Gemeindebibliothek und des Personalrates eine Feierstunde, die von großer Wertschätzung getragen war. Für eine besondere Überraschung sorgte die Veeh-Harfengruppe Saitenklang, die die Feier musikalisch umrahmte.
Der Erste Bürgermeister Christian Keller hob in seiner Ansprache die untrennbare Verbindung von Ulrike Then und der Gemeindebücherei hervor. Er betonte, dass sie fast ihr gesamtes Berufsleben den Bürgerinnen und Bürgern gewidmet habe und erinnerte sich, seinen ersten Büchereiausweis persönlich von ihr erhalten zu haben.
Ein Leben für die Bibliothek
Über vier Jahrzehnte hinweg hat Ulrike Then unzählige Bücher bewegt, sortiert und verliehen und dabei Kinder und Erwachsene in die Welt des Lesens begleitet. Sie gestaltete die Bibliothek mit großem Einsatz, indem sie viele handwerkliche Aufgaben, vom Aufbau von Regalen bis hin zu Dekorationen, selbst übernahm. Auch ihre Kreativität, sichtbar in Bastelaktionen für Kinder, genähten Dekorationen und fantasievollen Kostümen bei Mottoabenden, bereicherte die Einrichtung.
Bibliotheksleiterin Ivonne Floeder würdigte sie als eine „unglaublich engagierte Mitarbeiterin“ und eine „große Stütze“ für das Team sowie als vertrautes Gesicht für die Besucher. Seit 2021 engagierte sich Ulrike Then zudem im Personalrat und übernahm damit auch außerhalb ihrer eigentlichen Tätigkeit Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen. Bürgermeister Keller resümierte, 40 Jahre seien nicht nur eine Zahl, sondern gelebte Leidenschaft für die Bibliothek.
Das Doppeljubiläum würdigte somit nicht nur eine außergewöhnliche Mitarbeiterin, sondern auch die Bibliothek selbst als lebendigen Mittelpunkt der Gemeinde, der maßgeblich durch Menschen wie Ulrike Then gestaltet wurde.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!