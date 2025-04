40 Jahre Transplantationsmedizin am Uniklinikum Würzburg

WÜRZBURG – Mit der ersten Nierentransplantation am 2. Dezember 1984 begann am Uniklinikum Würzburg ein bedeutendes Kapitel medizinischer Spitzenleistung. In den vergangenen vier Jahrzehnten wurden dort rund 1.400 Nierentransplantationen durchgeführt, ergänzt durch Transplantationen von Leber, Herz und Bauchspeicheldrüse. Anlässlich dieses medizinischen Meilensteins lädt das Transplantationszentrum des UKW zur Jubiläumsfeier am Samstag, 26. April 2025, ein.

Einblicke in vier Jahrzehnte Transplantationsmedizin

Die Veranstaltung im Hörsaal des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) richtet sich an Patientinnen und Patienten, Partnerinstitutionen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Von 9:30 bis 12:30 Uhr geben Expertinnen und Experten allgemein verständliche Einblicke in die Entwicklung der Transplantationsmedizin in Würzburg. Neben strukturellen und medizinischen Aspekten werden auch Herausforderungen wie der anhaltende Organmangel thematisiert.

Perspektiven aus dem Leben

Ein besonderer Programmpunkt ist der Beitrag von Franziska Liebhardt, Transplantationspatientin, Paralympics-Siegerin und Vorsitzende der Kinderhilfe Organtransplantation. Sie schildert eindrücklich aus persönlicher Sicht, wie es ist, auf ein Spenderorgan zu warten – ein emotionaler Blick auf die Lebensrealität vieler Betroffener.

Anmeldung erforderlich!

Das ausführliche Programm ist online unter

👉 www.ukw.de/transplantationszentrum abrufbar.

Für die Teilnahme wird um Anmeldung bei Sandra Böttcher vom Nierentransplantationszentrum gebeten:

📧 E-Mail: ME_TXZentrum@ukw.de

📞 Tel: 0931 / 20139305

Die Veranstaltung ist eine besondere Gelegenheit, mehr über Fortschritte, Perspektiven und die Bedeutung von Organspenden zu erfahren.