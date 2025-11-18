Auto IU
40 Wunderbare Wintermomente im Fränkischen Weinland auf einem Blick nach Hause holen
LANDKREISE WÜRZBURG / KITZINGEN / MAIN-SPESSART / SCHWEINFURT / BAD KISSINGEN – Erstmals haben Fränkisches Weinland Tourismus und Congress Tourismus Würzburg gemeinsam einen gedruckten Faltplan mit über 40 Termin-Inspirationen für Weihnachtsmärkte und Winter-Events in der Region veröffentlicht.
Der Faltplan mit dem Titel „Wunderbare Wintermomente im Fränkischen Weinland“ deckt die fünf unterfränkischen Landkreise ab und beinhaltet Veranstaltungen von Mitte November bis in die erste Januar-Woche hinein, darunter den nostalgischen „Volkacher Winterzauber“.
Inhalt und Verfügbarkeit:
- Veranstaltungen: Der Plan listet regionale Adventsmärkte an 40 Partnerorten auf, von den klassischen, langen Märkten in Würzburg und Schweinfurt bis hin zu kleineren Märkten in Schlössern, Burgen oder historischen Winzerdörfern (z. B. Sommerhausen, Kitzingen mit Bayerns größter Adventskerze).
- Würzburg-Extra: Der Plan enthält zusätzliche vorweihnachtliche Veranstaltungen aus Würzburg, wie gemeinsames Weihnachtslieder singen und Weihnachtsmarkt-Führungen.
- Erhalt: Der Faltplan ist ab sofort kostenfrei bei den 17 Touristinformationen im Fränkischen Weinland erhältlich.
- Bestellung: Er kann auch bequem online über die Homepage www.fraenkisches-weinland.de nach Hause bestellt werden.
- Online-Version: Alle Termine sind auch digital unter www.fraenkisches-weinland.de zu finden.
Telefonische Auskünfte und Bestellungen sind bei der Fränkisches Weinland Tourismus GmbH in Ochsenfurt unter 09331 9831880 möglich.
