41-jährige Frau vermisst – Intensive Suchmaßnahmen
MAINASCHAFF IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagnachmittag wird die 41-jährige Petra S. vermisst, die zuletzt gegen 14:30 Uhr in ihrem Wohnhaus in Mainaschaff gesehen wurde. Da sich die Frau dem Sachstand nach in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, hat die Polizei eine großangelegte Suche eingeleitet.
An den intensiven Suchmaßnahmen sind neben Kräften der Polizei auch die Feuerwehr, eine Rettungshundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Vermisste ist circa 160 cm groß, hat eine schlanke Figur und dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes Oberteil mit weißen Streifen sowie dunkelblaue Jeans.
Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 41-Jährigen. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich umgehend zu melden.
Kontakt: 06021/857-2230
