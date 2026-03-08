Auto IU

41-jährige Frau vermisst – Intensive Suchmaßnahmen

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
41-jährige Frau vermisst – Intensive Suchmaßnahmen
Foto: Polizei Unterfranken
Sparkasse

MAINASCHAFF IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagnachmittag wird die 41-jährige Petra S. vermisst, die zuletzt gegen 14:30 Uhr in ihrem Wohnhaus in Mainaschaff gesehen wurde. Da sich die Frau dem Sachstand nach in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, hat die Polizei eine großangelegte Suche eingeleitet.

An den intensiven Suchmaßnahmen sind neben Kräften der Polizei auch die Feuerwehr, eine Rettungshundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Vermisste ist circa 160 cm groß, hat eine schlanke Figur und dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes Oberteil mit weißen Streifen sowie dunkelblaue Jeans.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 41-Jährigen. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich umgehend zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Kontakt: 06021/857-2230

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026

Mehr

Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

8. März 2026
AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

8. März 2026
Gefahrgutaustritt an Güterzug in Gemünden

Gefahrgutaustritt an Güterzug in Gemünden

8. März 2026
Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim

Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim

7. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)