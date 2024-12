41-Jähriger verletzt und um sein Handy beraubt – Täter flüchtet – Gibt es Zeugen in der Innenstadt von Schweinfurt?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Ein 41-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag Opfer eines Raubüberfalls in der Hadergasse. Ein bislang unbekannter Täter griff den Mann körperlich an, verletzte ihn im Gesicht und entwendete sein Mobiltelefon. Der Täter konnte nach der Tat unerkannt flüchten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Spezialklinik gebracht, da der Verdacht bestand, dass ein Auge durch die Verletzungen geschädigt wurde.

Die Polizei Schweinfurt leitete sofort eine Fahndung mit starken Kräften ein, konnte den Tatverdächtigen jedoch bisher nicht stellen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden von der Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.

Die Ermittler bitten nun um die Mithilfe der Bevölkerung: Zeugen, die relevante Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 an die Kriminalpolizei Schweinfurt zu wenden. Jede Information könnte entscheidend sein, um den Fall aufzuklären.