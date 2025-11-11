Auto IU

415 Jahre Wissen und Erfahrung – Bad Kissingens Landrat Wilhelm Schneider bedankt sich bei treuen Mitarbeitern

11. November 2025Letztes Update 11. November 2025
Landrat Wilhelm Schneider bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges, bzw. 40-jähriges und 25-jähriges Dienstjubiläum feiern konnten. Auch Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, Joshua Pöhlmann (Arbeitsbereichsleiter Personalwesen) und Personalratsvorsitzender Ralf Mühlfriedel gratulierten. Auf dem Bild fehlen Burkard Werner und Uwe Müller. Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Haßberge, die zusammen über einen Erfahrungsschatz von insgesamt 415 Jahren verfügen, sind für ihre 50-, 40- und 25-jährigen Dienstjubiläen geehrt worden. Landrat Wilhelm Schneider bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde im Landgasthof Rügheim für ihre engagierte und zuverlässige Arbeit.

Landrat Schneider betonte, dass langjährige Mitarbeiter das Rückgrat der Verwaltung seien, deren Engagement und Fachwissen zur Leistungsfähigkeit und Bürgernähe beitrügen.

Die Jubilare im Überblick:

Jahre Name Funktion / Bereich
50 Jahre Doris Hofmann Verwaltungsfachangestellte (Pflege und Betreuung)
40 Jahre Ewald Burger Straßenwärter (Tiefbauverwaltung Ebern)
Detlef Göb Straßenwärter (Tiefbauverwaltung Ebern)
Uwe Müller Heinrich-Thein-Schule Haßfurt
Michael Rahn Verwaltungsfachangestellter (Büro des Landrats)
Ines Schmidt Verwaltungsfachangestellte (Amt für Soziales und Senioren)
Burkard Werner Verwaltungsfachangestellter (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
25 Jahre Marcus Fröhlich Verwaltungsdirektor (Geschäftsleiter)
Markus Lang Verwaltungsfachwirt (Kasse)
Dr. med. vet. Katharina Mußmächer Amtliche Tierärztin
Katharina Tschischka Kindergartenaufsicht (Jugendamt)
Annemarie Weber Verwaltungsangestellte (Finanzverwaltung)

Glückwünsche übermittelten neben dem Landrat auch Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, Joshua Pöhlmann (Personalwesen) sowie Personalratsvorsitzender Ralf Mühlfriedel.

