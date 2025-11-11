Auto IU
415 Jahre Wissen und Erfahrung – Bad Kissingens Landrat Wilhelm Schneider bedankt sich bei treuen Mitarbeitern
LANDKREIS HASSBERGE – Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Haßberge, die zusammen über einen Erfahrungsschatz von insgesamt 415 Jahren verfügen, sind für ihre 50-, 40- und 25-jährigen Dienstjubiläen geehrt worden. Landrat Wilhelm Schneider bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde im Landgasthof Rügheim für ihre engagierte und zuverlässige Arbeit.
Landrat Schneider betonte, dass langjährige Mitarbeiter das Rückgrat der Verwaltung seien, deren Engagement und Fachwissen zur Leistungsfähigkeit und Bürgernähe beitrügen.
Die Jubilare im Überblick:
|Jahre
|Name
|Funktion / Bereich
|50 Jahre
|Doris Hofmann
|Verwaltungsfachangestellte (Pflege und Betreuung)
|40 Jahre
|Ewald Burger
|Straßenwärter (Tiefbauverwaltung Ebern)
|Detlef Göb
|Straßenwärter (Tiefbauverwaltung Ebern)
|Uwe Müller
|Heinrich-Thein-Schule Haßfurt
|Michael Rahn
|Verwaltungsfachangestellter (Büro des Landrats)
|Ines Schmidt
|Verwaltungsfachangestellte (Amt für Soziales und Senioren)
|Burkard Werner
|Verwaltungsfachangestellter (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
|25 Jahre
|Marcus Fröhlich
|Verwaltungsdirektor (Geschäftsleiter)
|Markus Lang
|Verwaltungsfachwirt (Kasse)
|Dr. med. vet. Katharina Mußmächer
|Amtliche Tierärztin
|Katharina Tschischka
|Kindergartenaufsicht (Jugendamt)
|Annemarie Weber
|Verwaltungsangestellte (Finanzverwaltung)
Glückwünsche übermittelten neben dem Landrat auch Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, Joshua Pöhlmann (Personalwesen) sowie Personalratsvorsitzender Ralf Mühlfriedel.
