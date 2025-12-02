43-Jähriger aus Rottendorf vermisst – Wer kann Hinweise geben?

ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG – Seit Montagmorgen wird der 43-jährige Dmytro L. vermisst. Er wurde zuletzt gegen 10:00 Uhr in der Würzburger Straße in Rottendorf gesehen. Da der Vermisste an Schizophrenie leidet, auf Medikamente angewiesen ist und möglicherweise aggressiv auftreten kann, bittet die Polizei um unverzügliche Verständigung bei einer Sichtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich Herr L. im Bereich Rottendorf oder im Bereich des Würzburger Hauptbahnhofes aufhalten.

Beschreibung des Vermissten

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt umfangreiche Suchmaßnahmen durch und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegengenommen.