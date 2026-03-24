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43. Oberndorfer Karfreitag: Musikalische Andacht in der Kreuzkirche

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
43. Oberndorfer Karfreitag: Musikalische Andacht in der Kreuzkirche
Kreuzkirche Oberndorf - Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde lädt am Freitag, den 3. April 2026, zum bereits 43. Mal zum „Oberndorfer Karfreitag“ ein. Die Veranstaltung in der Kreuzkirche Oberndorf hat sich über Jahrzehnte als fester Termin im kirchlichen Leben der Region etabliert.

Ab 18:00 Uhr erwartet die Besucher eine besondere musikalische Andacht, die wie in den vergangenen Jahren von der Gochsheimer Band MehrBlick gestaltet wird. Im Mittelpunkt stehen Texte und Lieder, die die zentralen Themen des Karfreitags – Leiden, Sterben und Trauer – mit den persönlichen Sorgen und Alltagsfragen der Menschen verknüpfen. Dabei wird stets die christliche Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus thematisiert.

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Die Details der Veranstaltung im Überblick:

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  • Termin: Karfreitag, 3. April 2026, um 18:00 Uhr.

  • Ort: Kreuzkirche Schweinfurt-Oberndorf.

  • Musikalische Gestaltung: Band MehrBlick aus Gochsheim.

  • Besonderheit: Ein gemeinsames Abendmahl macht die Hoffnung der Karfreitagsbotschaft symbolisch erfahrbar.

  • Inhalt: Die Andacht bietet Raum, Sorgen und Ängste am Kreuz abzulegen und sich von der Musik und dem Wort berühren zu lassen.

Weitere Informationen zur beteiligten Band:

www.mehrblick-die-band.de

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