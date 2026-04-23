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44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
44-Jähriger greift Passanten in Haßfurt an und leistet Widerstand
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT, Landkreis Haßberge – Eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sind die Folge des Verhaltens eines 44-Jährigen am Mittwochnachmittag.

Die Polizei Haßfurt ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Vorfalls. Gegen 17:00 Uhr griff der 44-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft aus noch unbekannten Gründen einen 84 Jahre alten Senior an und verletzte diesen. Im Anschluss an die Tat begab sich der hochaggressive Mann selbstständig zur Polizeiinspektion Haßfurt.

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Auch in den Diensträumen verhielt er sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und musste gefesselt werden, um körperliche Angriffe gegen die Beamten zu unterbinden. Während der polizeilichen Maßnahmen bedrohte der 44-Jährige die Polizisten zudem verbal. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille.

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Da sich der Mann jedoch allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei Haßfurt führt nun die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen.

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