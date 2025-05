44-Jähriger pöbelt im Friedhof herum

KITZINGEN – Am Dienstagmorgen ging bei der Polizei Kitzingen eine Meldung über eine aggressive männliche Person in der Güterhallstraße ein, die Passanten belästigte. Eine Polizeistreife traf den 44-jährigen Mann an und erteilte ihm einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Dabei leistete der Mann massiven Widerstand und verletzte insgesamt drei Beamte leicht. Sowohl am Einsatzort als auch nach dem Transport zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten mehrfach. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegen 18 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Straftaten eingeleitet.