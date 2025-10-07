44-Jähriger verletzt sich mit Messer selbst – Unterbringung in Psychiatrische Klinik
ASCHAFFENBURG – Ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann hat am Montagabend in der Siegfried-Rischar-Straße für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er gemeldet wurde, sich selbst mit einem Messer zu verletzen.
Der polnische Staatsangehörige, der stark alkoholisiert war und bereits Schnittverletzungen im Brustbereich aufwies, reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Beamten. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann überwältigt und später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.
Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 18:20 Uhr. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei trafen den Mann an, der das Messer nicht weglegen wollte.
Nachdem er gefesselt werden konnte, wurde der 44-Jährige zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Anschließend erfolgte die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.
Außenstehende Personen wurden durch den Vorfall nicht gefährdet.
