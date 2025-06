44-Jähriger verliert ein Rad und fährt unbeirrt weiter… nachdem er schonmal einen Unfall gebaut hatte

WIESHTAL, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 44-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagmittag in Wiesthal gleich zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit, verlor dabei ein Rad und fuhr einfach weiter. Er stand unter dem Einfluss von Marihuana und Psychopharmaka.

Am 3. Juni 2025 meldete die Polizeiinspektion Lohr a.Main, dass ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße MSP 21 sein rechtes Hinterrad verloren hatte. Das Rad sei gegen ein entgegenkommendes Müllfahrzeug geprallt, während der Pkw-Fahrer mit nur drei Rädern weiterfuhr.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer, auf dem Weg von Habichtsthal nach Wiesthal, von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei beschädigte er sein rechtes Hinterrad so stark an einem Bordstein, dass es samt Bremsvorrichtung abriss und gegen die linke Vorderseite eines Müllfahrzeugs flog, was einen erheblichen Sachschaden verursachte.

Der Unfallverursacher, ein 44-Jähriger in einem blauen Peugeot, wurde kurz darauf in einer Parkbucht am Bahnhof Wiesthal, etwa 3 km vom Unfallort entfernt, angetroffen. Bei der Kontrolle kam heraus, dass er bereits am Vormittag einen weiteren Unfall verursacht hatte: Mit seinem Zweitwagen war er am Bahnhof Wiesthal über einen massiven Sandstein gefahren, wodurch die Vorderachse brach. Nach diesem ersten Unfall fuhr er mit dem Bus nach Hause und stieg direkt in den nun verunfallten Peugeot.

Der 44-Jährige gab an, Marihuana und verschiedene Psychopharmaka konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.