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44. Schweinfurter Seniorenwochen: Programmheft ab 14. April erhältlich

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
44. Schweinfurter Seniorenwochen: Programmheft ab 14. April erhältlich
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Vom 09. bis 12. Mai 2026 bieten die Schweinfurter Seniorenwochen mit insgesamt 57 Veranstaltungen wieder ein vielfältiges Programm aus den Bereichen Information, Bildung und Begegnung. Das dazugehörige Programmheft ist ab Dienstag, den 14. April, an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet verfügbar.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ihr Exemplar unter anderem im Zentrum am Schrotturm sowie im Bürgerservice der Stadt Schweinfurt im Rathaus abholen. Auch bei vielen weiteren Kooperationspartnern liegen die Hefte zur Mitnahme bereit.

Informationen für Organisationen und Vereine

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Sollten größere Mengen des Programmhefts für Seniorenorganisationen, Vereine oder Wohngruppen benötigt werden, unterstützt der Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt gerne bei der Bereitstellung.

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Für Fragen oder Bestellungen größerer Stückzahlen stehen folgende Kontaktwege zur Verfügung:

Die Seniorenwochen sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders und richten sich an alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchten.

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