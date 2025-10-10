45.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß auf dem Kissinger Nordring – Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich
BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmorgen gegen 07:43 Uhr ereignete sich auf dem Nordring ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige deutsche Autofahrerin geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW einer 49-jährigen Deutschen. Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen wird auf circa 45.000 Euro geschätzt.
Beide Frauen wurden nach dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Unfallaufnahme vor Ort durchgeführt und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Zur Absicherung und Reinigung der Straße war auch die Feuerwehr Bad Kissingen mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und sperrte den Nordring ab.
