45-Jährige verliert ihr Leben in Partnerschaftsstreit

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Am Dienstagnachmittag kam es in einem Wohnhaus in der Bukarester Straße zu einem Tötungsdelikt, bei dem eine 45-jährige Frau ihr Leben verlor. Der mutmaßliche Täter, ihr Lebenspartner, wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wählte der 45-jährige Tatverdächtige gegen 13:15 Uhr selbst den Notruf. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sowie weitere Unterstützungskräfte trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Dort wurde der Anrufer widerstandslos festgenommen. Im Inneren des Hauses fanden die Beamten die schwer verletzte Partnerin des Mannes. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst verstarb die Frau später im Krankenhaus.

Die Kripo Würzburg sicherte vor Ort erste Spuren und versucht nun, den genauen Tathergang sowie das Motiv des Tatverdächtigen zu klären. Der Mann mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit wurde auf eine Dienststelle gebracht. Eine Vorführung vor den Ermittlungsrichter ist für Mittwoch geplant.

Entgegen teilweise verbreiteter Gerüchte bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für unbeteiligte Personen.