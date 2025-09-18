45 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter für Schulen in Stadt und Landkreis vereidigt
SCHWEINFURT – Zum Start des neuen Schuljahres wurden 45 junge Lehrkräfte für die Grund- und Mittelschulen in der Stadt und im Landkreis Schweinfurt feierlich vereidigt. Die Vereidigung wurde von Schulamtsdirektorin Stefanie Schiffer im Sitzungssaal des Landratsamts durchgeführt. Landrat Florian Töpper und Dritte Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte begrüßten die neuen Kräfte in der Region.
Hohe Verantwortung und bereichernde Aufgabe
Schulamtsdirektorin Stefanie Schiffer sprach den neuen Lehrkräften Mut zu: „Sie tragen große Verantwortung und werden viel zu leisten haben“, sagte sie. Gleichzeitig betonte sie, dass sie einen schönen und bereichernden Beruf gewählt hätten, in dem sie zu wichtigen Bezugspersonen und Vorbildern für die Kinder würden. Landrat Töpper und Dritte Bürgermeisterin Rethschulte betonten ebenfalls die Wichtigkeit der neuen Lehrkräfte für das Bildungssystem und die Gesellschaft. Sie hoben hervor, dass der Beitrag der Lehrerinnen und Lehrer entscheidend für eine erfolgreiche Gesellschaft sei und sich der Nachwuchs unter guten Rahmenbedingungen erfolgreich entwickeln könne.
Der Lehrernachwuchs im Überblick
Am 15. September 2025 leisteten insgesamt 45 Lehramtsanwärter ihren Diensteid und wurden in den Beamtenstatus auf Widerruf berufen. Darunter waren 29 angehende Grundschullehrkräfte, 13 Mittelschullehrkräfte (darunter 6 Teilnehmende der „Sondermaßnahme 6“), zwei Fachlehreranwärter und ein Förderlehreranwärter. Sie starten nun ihre zweijährige Seminarzeit, die mit der zweiten Lehramtsprüfung abgeschlossen wird. Während dieser Zeit werden sie von den Seminarrektorinnen und -rektoren sowie den Personalratsvorsitzenden betreut und angeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!