46-Jähriger aus Hofheim vermisst – Wer kann Hinweise geben?

HOFHEIM IN UFR., OT GOSSMANNSDORF, LKR. HASSBERGE – Seit Mittwochnachmittag wird ein 46-jähriger Mann vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Haßfurt sucht zur Stunde nach ihm und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der 46-jährige Maik W. wurde letztmals am Mittwochnachmittag an seinem Wohnanwesen in der Krummgasse gesehen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Über einen WhatsApp-Status gab er um 17:05 Uhr eine letzte Nachricht ab. Die Beamten erhoffen sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr W. wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

Schlanke Statur

Dunkelblonde Haare

Letztmalig trug er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Uncle Sam“, eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.