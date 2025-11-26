47-Jähriger bei erneuten Diebstählen beobachtet – Strafverfahren eingeleitet

WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 47-jähriger Mann, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten auffällig geworden ist, wurde am Dienstagabend nach weiteren Vorfällen durch die Polizei festgenommen. Der Mann bedrohte zudem einen Ladendetektiv und griff diesen körperlich an. Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstag, gegen 18:50 Uhr, wurde ein 38-jähriger Ladendetektiv auf einen Mann aufmerksam, der bereits wegen vorausgegangenen Diebstahlsdelikten bekannt ist und in einigen Geschäften bereits Hausverbot hat. Nachdem der 47-jährige Deutsche ein Mobiltelefon unerkannt entwendet hatte, begab er sich in die Drogerieabteilung des Modegeschäfts „Beim Grafeneckart“, wo er Gegenstände umherwarf.

Als der Ladendetektiv den 47-Jährigen in der Nähe der Straßenbahn aufhielt und konfrontierte, bedrohte der Mann ihn verbal und versuchte, ihn körperlich anzugehen. Eine Streife der Würzburger Polizei nahm den Mann vor Ort fest und brachte ihn mit zur Dienststelle. Dort konnte er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten.