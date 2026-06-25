47. Schweinfurter Spielfest: Spiel, Spaß und Flohmarkt am 4. Juli
SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt lädt am Samstag, den 4. Juli 2026, zum 47. Spielfest in den Fichtelsgarten ein. Zwischen 11:00 und 17:00 Uhr erwartet Familien ein buntes Programm voller Aktivitäten und Unterhaltung.
Vielfältiges Angebot für Groß und Klein
Das Spielfest bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Basteln und Tanzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Inklusion, sodass auch Kinder mit Einschränkungen an vielen Angeboten teilnehmen können.
Highlights des Tages:
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Spielspaß: Die Spielbusse „Max“ und „Moritz“ sind vor Ort.
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Attraktionen: Unter anderem gibt es eine Roboterwerkstatt, das „Aktiv Brummi Spiel“, Wikinger Schach und eine Hüpfburg.
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Mitmachaktionen: Verschiedene Jugendverbände und Initiativen aus Schweinfurt präsentieren zahlreiche weitere Aktivitäten.
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Bühnenprogramm: Über den Tag verteilt treten verschiedene Tanzgruppen auf und es wird ein Theaterstück aufgeführt.
Kinder- und Jugendflohmarkt
Parallel zum Spielfest findet am Fichtelsgarten ein großer Flohmarkt statt. Hier können Kinder und Jugendliche ihre Spielsachen, Bücher, Kleidung und vieles mehr zum Verkauf anbieten.
Kontakt und weitere Informationen
Für Rückfragen steht die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 51-7861 zur Verfügung. Weitere Details sind online unter www.jugend-schweinfurt.de abrufbar.
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