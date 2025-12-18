50-jähriges ehrenamtliches Engagement für das Bayerische Rote Kreuz gewürdigt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Schweinfurt überreichte Landrat Florian Töpper im Auftrag des bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, das Große Ehrenzeichen für 50-jährige aktive Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) an zwei langjährige Ehrenamtliche.
Die Ehrung würdigte den jahrzehntelangen unentgeltlichen Einsatz, die geleisteten Dienste sowie die Treue und Verbundenheit zum BRK. Anwesend waren auch BRK-Kreisverbandsvorsitzender Holger Merz und Kreisbereitschaftsleiter Uwe Hand.
Die Geehrten
Das Große Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst erhielten:
-
Luitgard Lechner aus Werneck-Ettleben
-
Renate Nacke aus Werneck
Beide Damen bringen es gemeinsam auf über ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement. Ihr ehrenamtlicher Werdegang begann jeweils über ihre Ehemänner, die bereits aktiv beim BRK tätig waren. Über die Jahre wirkten beide vor allem bei den Blutspendeterminen innerhalb der Marktgemeinde Werneck im Bereich der Verpflegung mit.
Bedeutung des Ehrenamts
Landrat Töpper hob die unverzichtbare Rolle des BRK und insbesondere seiner Ehrenamtlichen hervor: „Ohne die Ehrenamtlichen, ohne Menschen wie Sie, Frau Lechner und Frau Nacke, wäre das leistbare Aufgabenspektrum weitaus geringer. Vielerlei Aufgaben könnten mangels personeller Ressourcen schlichtweg nicht übernommen werden.“
Er betonte, dass ehrenamtliche Dienste, wie sie die Geehrten über Jahrzehnte geleistet haben, nicht in Geld aufzuwiegen sind und eine wichtige Stütze des gesellschaftlichen Zusammenlebens darstellen.
