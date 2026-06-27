Auto IU

50 Jahre Kita Abersfeld: Ein intergalaktisches Jubiläum voller Gemeinschaft

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
Simon Kober, Theresa Seufert, Sebastian Lösch, Katharina Weth, Andreas Heck, Stefan Rottmann, Bernd Götzendörfer, Marco Maiß. - Foto Tommy Gößmann
A N Z E I G E
Keiler Helles

ABERSFELD – Fünf Jahrzehnte voller Kinderlachen, unzähliger Geschichten und gelebter Gemeinschaft: Die Kindertagesstätte Abersfeld feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem besonderen Fest unter dem Motto „intergalaktisches Jubiläum“.

Ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte

Was vor 50 Jahren mit einer Idee begann, ist heute ein unverzichtbarer Mittelpunkt für die Ortsteile Abersfeld, Löffelsterz und den Weiler Rednershof. Die Kita ist längst mehr als ein reiner Betreuungsort; sie ist ein Stück lebendige Geschichte und ein Ort der Begegnung für viele Generationen. Das diesjährige Jubiläumsfest machte die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer Einrichtung deutlich.

A N Z E I G E N
Newsallianz
Doggenclub

Ein besonderes Highlight der Feier war die Ansprache von Sebastian Lösch: Er bat nacheinander ehemalige Mitarbeitende, ehemalige Kindergartenkinder, Eltern sowie weitere Angehörige aufzustehen. Am Ende erhob sich der gesamte Saal – ein eindrucksvolles Symbol für die prägende Kraft der Kita in den vergangenen fünf Jahrzehnten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr

„Hand in Hand“ in die Zukunft

Das Jubiläum stand unter dem ganzjährigen Kita-Motto „Hand in Hand“. Dieses Leitmotiv prägt die tägliche Arbeit des Teams um die Einrichtungsleitung Tanja Duscher, die für ihr Engagement und ihre Fachkompetenz gewürdigt wurden.

Auch organisatorisch blickt die Einrichtung in eine neue Ära: Durch die Fusion der Trägervereine OCV Löffelsterz und OCV Abersfeld ist eine neue, motivierte Vorstandschaft entstanden. Diese setzt sich ehrenamtlich dafür ein, die erfolgreiche Arbeit der Kita nachhaltig fortzuführen und die Einrichtung zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.

Ehrengäste und Dank

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Stefan Rottmann, der Dritte Bürgermeister Bernd Götzendörfer sowie Pfarrer Andreas Heck, unterstrichen mit ihrer Anwesenheit die hohe Bedeutung der Kita für die Gemeinde. Sie dankten allen, die den „intergalaktischen“ Geburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben und die Erfolgsgeschichte der Kindertagesstätte Abersfeld auch in Zukunft gemeinsam „Hand in Hand“ weiterschreiben.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)