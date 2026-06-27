50 Jahre Kita Abersfeld: Ein intergalaktisches Jubiläum voller Gemeinschaft
ABERSFELD – Fünf Jahrzehnte voller Kinderlachen, unzähliger Geschichten und gelebter Gemeinschaft: Die Kindertagesstätte Abersfeld feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem besonderen Fest unter dem Motto „intergalaktisches Jubiläum“.
Ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte
Was vor 50 Jahren mit einer Idee begann, ist heute ein unverzichtbarer Mittelpunkt für die Ortsteile Abersfeld, Löffelsterz und den Weiler Rednershof. Die Kita ist längst mehr als ein reiner Betreuungsort; sie ist ein Stück lebendige Geschichte und ein Ort der Begegnung für viele Generationen. Das diesjährige Jubiläumsfest machte die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer Einrichtung deutlich.
Ein besonderes Highlight der Feier war die Ansprache von Sebastian Lösch: Er bat nacheinander ehemalige Mitarbeitende, ehemalige Kindergartenkinder, Eltern sowie weitere Angehörige aufzustehen. Am Ende erhob sich der gesamte Saal – ein eindrucksvolles Symbol für die prägende Kraft der Kita in den vergangenen fünf Jahrzehnten.
„Hand in Hand“ in die Zukunft
Das Jubiläum stand unter dem ganzjährigen Kita-Motto „Hand in Hand“. Dieses Leitmotiv prägt die tägliche Arbeit des Teams um die Einrichtungsleitung Tanja Duscher, die für ihr Engagement und ihre Fachkompetenz gewürdigt wurden.
Auch organisatorisch blickt die Einrichtung in eine neue Ära: Durch die Fusion der Trägervereine OCV Löffelsterz und OCV Abersfeld ist eine neue, motivierte Vorstandschaft entstanden. Diese setzt sich ehrenamtlich dafür ein, die erfolgreiche Arbeit der Kita nachhaltig fortzuführen und die Einrichtung zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.
Ehrengäste und Dank
Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Stefan Rottmann, der Dritte Bürgermeister Bernd Götzendörfer sowie Pfarrer Andreas Heck, unterstrichen mit ihrer Anwesenheit die hohe Bedeutung der Kita für die Gemeinde. Sie dankten allen, die den „intergalaktischen“ Geburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben und die Erfolgsgeschichte der Kindertagesstätte Abersfeld auch in Zukunft gemeinsam „Hand in Hand“ weiterschreiben.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!