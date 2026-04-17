50 Jahre Kunstsammlung Rhön-Grabfeld: Kuratorenführung im Kloster Wechterswinkel
BASTHEIM – Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kunstsammlung des Landkreises Rhön-Grabfeld lädt das Kloster Wechterswinkel am Sonntag, den 19. April 2026, zu einer besonderen Veranstaltung ein. Um 14:30 Uhr führt Dr. Astrid Hedrich-Scherpf durch die Jubiläumsausstellung „Highlights“, die künstlerische Spuren aus fünf Jahrzehnten regionaler Sammeltätigkeit präsentiert.
Der Landkreis Rhön-Grabfeld verfügt über eine außergewöhnliche Sammlung, deren Bogen sich vom Barock bis in die unmittelbare Gegenwart spannt. Den Grundstein für diese kulturelle Besonderheit legte die Gebietsreform 1973 sowie das Engagement des ehemaligen Landrats Dr. Fritz Steigerwald ab 1976. Sein Nachfolger, Landrat Thomas Habermann, führt diese Tradition seit 2003 fort und setzt durch gezielte Ankäufe sowie die Zusammenarbeit mit der Kulturagentur neue Akzente, um bestehende Sammlungslücken zu schließen.
Fokus auf regionale Identität
Das Leitbild der Sammlung ist seit jeher die enge Verbindung zur Rhön, zum Grabfeld und zu Unterfranken. Im Zentrum stehen Werke von Kunstschaffenden, die in der Region verwurzelt sind oder hier ihre kreative Heimat gefunden haben. Die Ausstellung zeigt jedoch auch die Perspektive auswärtiger Künstler, die von der Landschaft und den Menschen der Region fasziniert waren und diese Eindrücke in ihren Arbeiten verewigt haben.
Die öffentliche Kuratorenführung bietet die Gelegenheit, tiefer in die Entstehungsgeschichte der Sammlung einzutauchen und die Bedeutung regionaler Kunstförderung aus erster Hand kennenzulernen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!