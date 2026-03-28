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50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart
Foto: SW-N
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SCHWEINFURT – Ein außergewöhnliches Jubiläum prägt in diesem Jahr den Start in die Zweiradsaison: Am Sonntag, den 3. Mai 2026, feiert der Schweinfurter Motorradgottesdienst sein 50-jähriges Bestehen. Was einst durch Pfarrer Roland Breitenbach initiiert wurde, ist heute eine überregionale Tradition, die jährlich hunderte Biker zusammenführt.

Unter dem passenden Motto „Bewegt und bewegend“ blickt die Gemeinschaft auf fünf Jahrzehnte zurück, in denen das Vertrauen auf Gottes Segen und das Erleben von Freiheit auf der Straße im Mittelpunkt standen. Der ökumenische Gottesdienst lädt alle aktiven Fahrer sowie Interessierte dazu ein, gemeinsam den Auftakt in das Jubiläumsjahr zu begehen.

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Die Details zur Jubiläumsveranstaltung:

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  • Termin: Sonntag, 3. Mai 2026, um 10:00 Uhr.

  • Ort: Kirche St. Michael, Schweinfurt.

  • Gestaltung: Patrizia Sormani und Heiko Kuschel leiten den ökumenischen Gottesdienst; die musikalische Begleitung übernimmt die Band „Funtasy“.

  • Parken & Segnung: Die Motorräder können auf dem südlichen Teil des Volksfestplatzes abgestellt werden. Dort findet im Anschluss an den Gottesdienst auch die persönliche Segnung der Fahrer und Maschinen statt.

Das Jubiläum verbindet die Dankbarkeit für die vergangenen Jahrzehnte mit dem Wunsch nach einer sicheren und gesegneten Fahrt in der Zukunft.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

www.motorradgottesdienst-schweinfurt.de

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