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50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Ein außergewöhnliches Jubiläum steht bevor: Am Sonntag, den 3. Mai 2026, feiert der Schweinfurter Motorradgottesdienst sein 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Bewegt und bewegend“ sind alle Bikerinnen, Biker und Interessierten eingeladen, gemeinsam in die neue Saison zu starten.

Was vor einem halben Jahrhundert durch die Initiative von Pfarrer Roland Breitenbach seinen Anfang nahm, hat sich über die Jahrzehnte zu einer festen Institution entwickelt. Auch nach 50 Jahren stehen die zentralen Werte der Veranstaltung im Mittelpunkt: Die Gemeinschaft der Motorradfahrer, die Sehnsucht nach Freiheit und das Bedürfnis nach dem Segen für eine sichere Fahrt.

Gottesdienst und persönliche Segnung

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Die Feierlichkeiten beginnen um 10:00 Uhr in der Kirche St. Michael in Schweinfurt. Den ökumenischen Gottesdienst gestalten Patrizia Sormani und Heiko Kuschel. Musikalisch wird die Feier von der Band „Funtasy“ aus St. Michael begleitet.

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Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein zentraler Teil der Tradition statt: Die Fahrerinnen und Fahrer sowie ihre Maschinen können sich persönlich segnen lassen. Dieser Moment der Besinnung und des Schutzes markiert für viele Teilnehmer den eigentlichen Startschuss in das Motorradjahr.

Organisatorische Hinweise zum Parken

Um den reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung zu gewährleisten, wurde eine spezielle Parkregelung getroffen:

  • Parkplatz: Die Motorräder können auf dem südlichen Teil des Volksfestplatzes abgestellt werden.

  • Ort der Segnung: Auch die anschließende Segnung der Maschinen findet direkt auf dem Volksfestplatz statt.

Weitere Informationen zum Jubiläum und zum Ablauf finden Interessierte online auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung unter:

www.motorradgottesdienst-schweinfurt.de

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