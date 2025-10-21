51-Jährige bittet an Haustüren um Geld oder Arbeit – Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges
HASSFURT – Am Montagmittag hat eine 51 Jahre alte rumänische Staatsangehörige in der Straße „Im Wehrlein“ an einem Anwesen sturmgeklingelt und um Geld oder Arbeit gebeten. Der 88-jährige Hauseigentümer öffnete nicht und verständigte die Polizei.
Die Beamten der Polizei Haßfurt konnten die Frau in der Nähe des Amtsgerichts antreffen. Da die 51-Jährige bereits mehrfach wegen Diebstahls- und Betrugsdelikten aufgefallen war und der Verdacht einer Vorbereitungshandlung nahe lag, wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Sollte im Laufe des Montags eine Dame an Ihrer Haustür um Geld gefragt haben und Sie Bargeld übergeben haben, setzen Sie sich bitte telefonisch mit der Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 in Verbindung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!