52.000 Euro Schaden: Verlorene Kühlerflüssigkeit gibt Hinweis auf Unfallflüchtigen – Strafverfahren eingeleitet

SCHWEINFURT – In der Nacht von Sonntag auf Montag hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwei geparkte Autos und entfernte sich vom Unfallort. Durch verlorene Kühlerflüssigkeit konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ausmachen. Der alkoholisierte Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort in einem Strafverfahren zu verantworten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 03:45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin einen lauten Knall und anschließend einen Schaden an einem im Matthias-Grünewald-Ring geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort.

Beim Eintreffen der Schweinfurter Polizei stellten diese eine Spur aus Kühlerflüssigkeit auf der Fahrbahn fest, die zur Wohnanschrift des Verursachers führte. Dort konnte das Unfallfahrzeug parkend in der Garage festgestellt werden. Da der 46-jährige Mann seine Haustüre nicht öffen wollte, wurde diese durch die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft geöffnet.

Bei dem 46-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb er zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen wurde.

Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden von etwa 52.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Zudem wurde der Führerschein des 46-Jährigien sichergestellt.