52-jähriger belästigt Imbissbetreiber trotz Hausverbot – Polizei schreitet ein

BAD NEUSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagabend belästigte ein Mann den Betreiber eines Imbisses in der Innenstadt von Bad Neustadt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam, wobei dieser Widerstand leistete und die Beamten beleidigte. Der 52-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen verschiedener Delikte verantworten.

Gegen 20:30 Uhr belästigte der 52-Jährige den Betreiber eines Imbissstands am Marktplatz so sehr, dass ihm ein Hausverbot erteilt wurde. Da er diesem Verbot nicht nachkam, wurde die Polizei um Unterstützung gebeten.

Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich weiterhin unkooperativ und weigerte sich, einem Platzverweis der Polizeibeamten Folge zu leisten. Daraufhin wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme leistete der 52-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend mit unflätigen Ausdrücken.

Es folgte der Transport des Mannes zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Nacht verbrachte der Beschuldigte in einer Zelle. Er muss sich nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer in Frage kommender Delikte verantworten.