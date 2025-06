52-Jähriger verursacht betrunken Verkehrsunfall – Führerschein sichergestellt

GEROLZHOFEN – Am Donnerstagmittag kam es auf der Bundesstraße 286 bei GEROLZHOFEN zu einem Verkehrsunfall, den ein 52-jähriger Fahrer eines VW Caddy verursachte. Dabei wurde ein entgegenkommender Toyota, in dem sich ein 37-jähriger Fahrer mit seinen drei Kindern befand, nur leicht touchiert. Verletzt wurde in dem Fahrzeug glücklicherweise niemand.

Der 52-Jährige war aus Neuses kommend in Richtung GEROLZHOFEN unterwegs. Laut einem Zeugen war der Mann bereits zuvor durch unsicheres Fahrverhalten beim Überholen aufgefallen. Kurz darauf touchierte der VW Caddy die rechte Leitplanke und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass er mit über zwei Promille stark alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.

Die Bundesstraße 286 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die örtlichen Feuerwehren aus GEROLZHOFEN, NEUSES und UNTERSPIESHEIM unterstützten die Polizei GEROLZHOFEN bei den Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.