52 Kilometer Kabel aus Solarpark Martinsheim gestohlen – Polizei sucht Zeugen
MARTINSHEIM – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag (02.10.) auf Freitag (03.10.2025) gewaltsam Zugang zu einem Solarpark bei Martinsheim verschafft und dort eine sehr große Menge an Kupferkabel entwendet.
Nach ersten Schätzungen wurden bis zu 52 Kilometer Kupferkabel gestohlen, was einen Beuteschaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Aufgrund des rabiaten Vorgehens der Täter liegt der entstandene Sachschaden jedoch im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 09:30 Uhr.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Würzburg
Die Kriminalpolizei Würzburg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen können:
- Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Martinsheim beobachten?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!