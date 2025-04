53-Jähriger läuft, ohne auf den Verkehr zu achten über den Ostring – Unbekannter touchiert ihn mit Außenspiegel

BAD KISSINGEN – Laut Zeugenaussagen überquerte am Freitagabend ein 53-Jähriger gegen 21:50 Uhr den Ostring, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw und stürzte rückwärts zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 53-Jährige lief zwischen der Kreuzung Erhardstraße und Faberkreuzung auf dem Ostring, als er mit dem linken Außenspiegel eines in Richtung Erhardstraße fahrenden Pkw zusammenstieß. Ein Autofahrer berichtete, dass der Mann torkelnd ging. Der Aufprall führte dazu, dass der Mann zu Boden fiel und sich eine Platzwunde am linken Auge zuzog. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der anschließenden Untersuchung stellten die Beamten der Polizei Bad Kissingen starken Alkoholgeruch beim Mann fest.

Da keine weiteren Informationen zu dem beteiligten hellen oder silbernen Pkw, der nach dem Vorfall in Richtung Erhardstraße weiterfuhr, vorliegen, sucht die Polizei Bad Kissingen nun nach weiteren Zeugen des Unfalls. Der Pkw wurde als normal groß beschrieben und fuhr den Ostring von der Schlachthofkreuzung aus.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegengenommen.