53-Jähriger nach Callcenterbetrug festgenommen

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Am Mittwochnachmittag haben Beamte der Würzburger Kriminalpolizei einen 53-jährigen Mann festgenommen. Dieser steht im Verdacht als Geldabholer im Zuge eines Callcenterbetrugs gehandelt zu haben. Im Rahmen der Festnahme kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Eine Person erlitt durch Splitter leichte Verletzungen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 13.00 Uhr, nahmen die Beamten den 53-jährigen Tatverdächtigen in der Straße Prager Ring fest. Dem Sachstand nach war der Verdächtige unmittelbar zuvor als Geldabholer an einem Anwesen im Prager Ring aufgetreten. Die Angerufenen hatten richtig reagiert, die betrügerischen Absichten durchschaut und die Polizei informiert. Noch im Nahbereich erfolgte die Festnahme des Mannes. Dieser wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg im Lauf des Donnerstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach bisherigem Sachstand erfolgte im Zuge der Festnahme auch eine polizeiliche Schussabgabe auf ein Fahrzeug im Prager Ring. Eine unbeteiligte Person erlitt dabei durch Splitter leichte Verletzungen. Erste Untersuchungen zu der Schussabgabe wurden durch die Kriminalpolizei Schweinfurt vorgenommen. Wie in solchen Sachlagen üblich, erfolgt die weitere Untersuchung und Überprüfung der Maßnahmen durch das Bayerische Landeskriminalamt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Ein Teil des Prager Rings war für die Dauer der kriminalpolizeilichen Maßnahmen gesperrt.